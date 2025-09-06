أدرعي يعلن "توسيع العملية.. ومنطقة إنسانية"!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس وقال:

"إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها: الإعلان عن المنطقة الإنسانية في قطاع غزة.

ينفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملية لحسم حماس داخل مدينة غزة.

ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة نعلن منطقة المواصي منطقةً إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل..

️يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث وفي هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.

️بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان.

️اغتنموا الفرصة للانتقال إلى المنطقة الإنسانية في وقت مبكر، وانضموا إلى الآلاف الذين انتقلوا إليها بالفعل."