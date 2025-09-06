living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشتوة الأولى".. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!

6
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب لبنان والجوار اعتبارا من نهار الاثنين يسبق ذلك الوضع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية او أدنى بقليل خصوصا جبلا مع احتمال هطول امطار خفيفة غير مؤثرة على ان يصبح الاحتمال كبيرا مطلع الاسبوع المقبل حيث تتركز السحب الركامية الماطرة كدرجة أولى على الشريط الساحلي السوري والشمالي في لبنان مناطق عكار والجوار . 

من جهتها، أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل  وأعلى منها فوق الجبال والداخل،  حتى  يوم الاثنين المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

طقس الأيام المقبلة:

السبت  
قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل .

الأحد 
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ مساء.

الإثنين 
غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خاصة شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.

الثلاثاء  
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهرمع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout