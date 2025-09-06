معركة مناسبات اجتماعية في الشوف؟!

A + A -

مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي بعد أقل من عام، تشتد المنافسة بين المرشحين في دائرة الشوف على حضور المناسبات الاجتماعية. ولفت الانتباه بشكل خاص النشاط المتزايد للنائب جورج عدوان الذي شارك، للمرة الأولى منذ انتخابه، في كل الاحتفالات التي أقيمت في المنطقة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في 15 آب، ومن بينها احتفال بلدة الناعمة الذي وصل إليه عدوان عند الأولى فجراً بعد انتهاء الاحتفال، ولم يكن في استقباله في القاعة شبه الفارغة سوى مجموعة صغيرة من مناصري «القوات اللبنانية»، بحسب ما قالت "الأخبار".

كذلك اتّبعت النائبة نجاة عون نهجاً مشابهاً، إذ حرصت أخيراً على الحضور في مجالس العزاء في المنطقة. غير أنّ كثرة المناسبات الاجتماعية بدت مربكة لها، إذ دخلت مجلس عزاء في بلدة الدبية وقدّمت التعزية بالمتوفى على أنه امرأة، قبل أن يصحح لها ذوو الراحل بأنه رجل.