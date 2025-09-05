living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ وزراء "الثنائي" ينسحبون وخطة الجيش باتت واقعاً بعد إقرارها من الحكومة... ماذا في التطبيق؟

5
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما حصل الجمعة في مجلس الوزراء، لم يكن مفاجئاً. والمعنيون الأساسيون، كلٌ فعل ما يراه مناسباً. الجيش اللبناني أدَّى واجبه بطرح خطة حصر السلاح، وزراء حزب الله و"أمل" انسحبوا اعتراضاً، والحكومة أقرت الخطة، مع تحايل لفظي تمثل بعدم ذكر المهلة الزمنية، انطلاقاً من أن الجلستين السابقتين للحكومة حددتا مهلة حصر السلاح بنهاية العام.

وهنا بيتُ القصيد. فاعتراضُ البيئة الشيعية على ما اعتادت عليه منذ العام 1982 معروف. لكن العبرة في كيفية التطبيق، ومدى تأمين إجماع مطلوب غير متوفر حتى الساعة، وفي المتابعة العملانية للجيش.
بالتوازي، تتواصل الضغوط الأميركية والتي ستتوضح أكثر بعد الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس والقادة الأمنيين الأميركيين.

هذا وقد أكد وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ألا استثمارات أو تقدماً من دون حصر السلاح في يد الدولة. وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء "استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح".
وفي يوميات الجلسة ، بادر وزراء الثنائي الشيعي للإنسحاب بعد دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض الخطة. وفيما أدلى كل من الوزراء المنسحبين بدلوه مؤكدين ان خطوتهم ليست استقالة من الحكومة، انتهت الجلسة إلى الإعلان عن إقرار خطة الجيش، من دون أي تصريح لرئيس الحكومة نواف سلام الذي كان اجتمع قبيل الجلسة برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout