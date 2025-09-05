living cost indicators
ها هي أبرز مقررات جلسة " خطة الجيش لحصر السلاح "!

اعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ان "مجلس الوزراء، استمع الى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الابقاء على مضمون الخطة ومداولاته سرية".

اشار الى أن "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان".

اضاف: "إنّ رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الايجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها".

وكشف أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه "لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".
اضاف مرقص: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، والحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".

ولفت الى ان "لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".

واشار الى ان "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لإتفاق وقف الأعمال العدائية ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".

وأعلن أنّ "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الطاقة والمياه للموافقة على العرض الكويتية".

