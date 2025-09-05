وزير الزراعة ترأس اجتماعا مع المعنيين بإجراء فحوص التربة: إعادة تأهيلها في الجنوب والبقاع قضية وطنية تمس صمود المزارعين وأمن لبنان الغذائي

A + A -

عقدت وزارة الزراعة، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع الجهات المعنية بإجراء فحوص التربة في لبنان، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي واستعادة قدرات الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وفي إطار مشروع "المساهمة في الأمن الغذائي للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان المنفذ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي - FP، ومنظمة Care، والممول من الاتحاد الأوروبي.

ترأس الاجتماع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وشارك فيه ممثلون عن وزارة الزراعة، منظمة "الفاو"، برنامج الأغذية العالمي، مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني، جمعية التحريج في لبنان، منظمة Care، الجامعة الأميركية في بيروت، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ومؤسسة "عامل" الدولية.

وتحدث وزير الزراعة فأكد أن "توحيد الجهود والمعايير العلمية بين الجامعات والمختبرات والمنظمات والإدارات الرسمية يشكل ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية العشرية للأعوام 2026–2035"، مشددا على أن "الوزارة تعمل على ضمان جودة الفحوص وموثوقية النتائج، بما يساهم في دعم المزارعين المتضررين وتمكينهم من العودة إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أن "حماية الإنتاج الزراعي وإعادة تأهيل التربة في المناطق الجنوبية والبقاعية ليست مجرد قضية قطاعية، بل هي قضية وطنية تمس صمود المزارعين وأمن لبنان الغذائي"، وقال: "من هنا، تأتي مسؤوليتنا كوزارة زراعة في قيادة هذا الجهد وتوحيد المنهجيات، وتحويل النتائج إلى خطط عملية تعود بالفائدة المباشرة على المزارعين."

وأشارت وزارة الزراعة في بيان، إلى أن "اللقاء ناقش مجموعة من المحاور أبرزها: تحديد الفحوص المخبرية الأساسية المطلوبة وتوحيد منهجيات أخذ العينات، صياغة قانون يحدد نوعية التربة وآلية إلزامية لفحوصها، اعتماد 3 مختبرات مرجعية على المستوى الوطني، إشراك طلاب الجامعات في عمليات الفحص الميدانية لتعزيز البحث والتدريب، توجيه المزارعين نحو الزراعات الأنسب وفق طبيعة التربة والمناخ، وتطوير الفحوص لتوفير مؤشرات تتكيف مع تحديات التغير المناخي".

ولفتت إلى أن "الاجتماع اختتم بتجديد وزارة الزراعة التزامها قيادة الجهود الوطنية لتأهيل القطاع الزراعي واستعادة الإنتاج في المناطق المتضررة، داعية جميع الشركاء إلى تعزيز التعاون وتكامل الجهود للتخفيف من معاناة المزارعين وتحفيز عجلة التنمية الزراعية المستدامة".