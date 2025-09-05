الزين زارت مكب النفايات ومعمل تعليب الزيتون في حاصبيا وأكدت أهمية الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي

A + A -

زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين قضاء حاصبيا، في إطار دعم مبادرات التنمية المستدامة في المناطق، ترافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال والسكرتيرة الأولى القائمة بالأعمال في السفارة الإيطالية سيلفيا توسي، وممثل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون داريو مانشينلي.

وتفقدت وزيرة البيئة والوفد المرافق معمل تعليب الزيتون ومركز معالجة مخلفات عصر الزيتون، واطلعا على تحديات القطاع الزراعي في المنطقة والمبادرات المحلية الهادفة إلى تقليل التلوث وتعزيز حلول الاقتصاد الدائري.

كما زارت والوفد مكب النفايات في منطقة القاطع، وعاينت الواقع القائم وبحثت في سبل تحويل الموقع إلى مطمر صحي بيئي يستوفي المعايير الوطنية.

وتحدثت وزيرة البيئة عن أهمية الشراكة بين البلديات والمجتمع المحلي، مشيرةً إلى أنها "تشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق النهوض البيئي"، مؤكدةً "سعي الوزارة إلى تعزيز اللامركزية وربط السياسات الوطنية بالمبادرات الميدانية".

وأوضحت أن "التنمية البيئية لا تقتصر على إدارة النفايات أو تنظيم القطاعات الإنتاجية، بل تتعداها إلى إعادة الاعتبار للعلاقة بين الإنسان ومحيطه، سواء في الزراعة أو العمران أو في حماية الموارد الطبيعية"، مؤكدةً "أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، لمرافقة لبنان نحو انتقال بيئي عادل وشامل".