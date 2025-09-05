A + A -

كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان على منصة "أكس": ‏‏‏

"يقول هنري كيسنجر في مذكراته عن خطوة الرئيس المصري انور السادات بطرد الخبراء السوفيات من مصر بداية السبعينات: "لو أنها جرت في إطار تفاوض مع واشنطن لكانت تستحق مليارات الدولارات لكن السادات اقدم عليها من دون ان يطلب ثمناً".

انتهى الاقتباس.

أضاف: "الأثمان مش بس أموال ممكن تكون سياسة وسيادة وأمن، بس العرب معودين بيتخلوا عن ثيابهم وبيفتشوا ع حدا يعطيهم منشفة ليستروا العورة؟".

وختم: "ترى لبنان هل سيجد هذه المنشفة لستر العورات الكثيرة؟ الجواب في القادم من الوقت".