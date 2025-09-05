قبل ساعات قليلة على انعقادها.. اليكم اجواء جلسة مجلس الوزراء

A + A -

أفادت معلومات الجديد أن اجواء ايجابية تحيط بجلسة الحكومة التي ستعرض فيها خطة الجيش التطبيقية لحصر السلاح.

وبالنسبة لاخر المعطيات، ثمة تدابير عسكرية وهي ارتفاع بالجهوزية بنسبة 75 بالمئة لا سيما في بيروت وضواحيها أما بالموضوع السياسي فأفادت الجديد أن كل وزراء الشيعة سيحضرون جلسة الحكومة والوزير فادي مكي سيحضر الجلسة بكاملها وسيناقش خطة الجيش أما وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل".

فيما أشارت مصادر مطلعة على المشاورات قبل الجلسة للجديد أن أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة فإذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب.