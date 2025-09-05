living cost indicators
إحباط تهريب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية في طرابلس وبيروت

5
SEPTEMBER
2025
أفادت وزارة الزراعة في بيان، بأنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، والحد من الظواهر التي تهدّد المزارعين والاقتصاد الوطني، نفّذت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عمليات ضبط نوعية خلال اليومين الماضيين في منطقتي طرابلس وبيروت".

وأشارت الى انه "خلال هذه العمليات، أوقفت الفرق المعنية آلية (بيك أب) كانت متوجّهة من الشمال إلى بيروت محمّلة بكميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، حيث جرى مصادرتها بالكامل وتسليمها مع باقي المضبوطات وفق الأصول إلى المستشفى العسكري".

المضبوطات شملت:

• عنب: 3780 كلغ

• ورق عنب: 90 كلغ

• ليمون حامض: 950 كلغ

• موز: 480 كلغ

• كلمنتين: 180 كلغ

بلغت القيمة التقديرية لهذه المضبوطات نحو 626 مليون ليرة لبنانية، فيما وصلت الغرامات المفروضة إلى حوالى مليار و252 مليون ليرة لبنانية.

وأكدت الوزارة أنّ "هذه العمليات تندرج ضمن خطة صارمة وشاملة لمكافحة إدخال المنتجات الزراعية المهرّبة التي تُلحق ضرراً مباشراً بالمزارعين اللبنانيين وتؤثر سلباً على الأسواق المحلية"، مشدّدة على "استمرار التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك لحماية الإنتاج الوطني وضمان سلامة الغذاء والأمن الغذائي في لبنان".

 

