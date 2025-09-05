واشنطن تحذر: إسرائيل قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" عسكرياً في لبنان!

A + A -

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّهت تحذيراً شديد اللهجة إلى المسؤولين اللبنانيين، عشية اجتماع وزاري مرتقب في بيروت الجمعة، مؤكدة أنّ الوقت ينفد أمام الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح "حزب الله".

ووفق الصحيفة، شددت الإدارة الأميركية على أنّ التقاعس في هذا الملف قد يعرّض لبنان لخسارة الدعم المالي الأميركي والخليجي، وربما لعملية عسكرية إسرائيلية متجددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنّ واشنطن تخشى من أن تتراجع الحكومة اللبنانية عن موقفها الحازم تجاه الجماعة المدعومة من إيران، في لحظة وصفها هؤلاء بـ"الحرجة" في تاريخ لبنان، مع بدء الحكومة دراسة خطة تقضي بإجبار الحزب على تسليم سلاحه تدريجياً.

وبحسب ما أوردته "نيويورك تايمز"، حذّر مسؤولون أميركيون من أنّ أي إجراءات جزئية أو مراوغة قد تدفع الكونغرس الأميركي إلى وقف التمويل العسكري السنوي للبنان، والبالغ حوالي 150 مليون دولار، والمخصّص للجيش اللبناني.

الأخطر، وفق المصادر الأميركية، أنّ إسرائيل قد تعتبر نفسها مضطرة إلى "إنهاء المهمة"، عبر حملة عسكرية واسعة على لبنان، وهو سيناريو يُرجّح أن يتسبب بأضرار فادحة وبخسائر بشرية كبيرة.