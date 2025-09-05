الشرق الأوسط السعودية: «إعلام لبناني»: خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة «ليست مكتملة»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الخميس)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ليست مكتملة، مشيرة إلى أن الخطة ستُطرح غداً في جلسة الحكومة على أن تُرجأ مناقشتها إلى موعد لاحق لإتاحة المجال أكثر لدراسة بنودها وشروطها بشكل معمّق.

وقالت المصادر الدبلوماسية بحسب تلفزيون (إم تي في): «تنفيذ خطة الجيش اللبناني مشروط بانسحاب إسرائيل من النقاط الحدودية من أجل طمأنة الطرف الشيعي في البلاد، كما أن نجاحها يتطلب تعزيز قدرات القوى الأمنية اللبنانية».

وذكرت المصادر أن الموقف الأميركي لا يزال منقسماً بين من يدفع باتجاه سحب السلاح بالقوة ومن يدعو إلى فرض عقوبات على شخصيات لبنانية أو حتى على عناصر بالجيش في حال فشل التطبيق وبين من يركّز على إقناع إسرائيل بالانسحاب.

وفي الوقت نفسه، نقلت القناة التلفزيونية عن مصادر في واشنطن قولها إن وزارة الخارجية الأميركية تولي اهتماماً كبيراً لإعادة التوازن المالي في لبنان في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع ملف السلاح.



