نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة جديدة يقول إنها تعود للمتحدث باسم حركة حماس حذيفة الكحلوت الملقب بـ"أبو عبيدة" الذي اغتالته إسرائيل في غزة، السبت الماضي.

وقال الجيش إن أبو عبيدة يظهر في الصورة إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة.

وأوضح في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على صفحته على موقع "إكس" أنه "وفي وثيقة عثر عليها في قطاع غزة والتي يتم الكشف عنها الآن، يظهر الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس، محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة حيث يعتبر ذلك بمثابة دليل آخر على مكانته في القيادة العملياتية لحماس".

وتابع: "الكحلوت، الذي اعتاد التخفي وراء قناع، كان بمثابة وجه حماس، وكان مسؤولا عن جهود الدعاية والحرب النفسية للمنظمة".

وأضاف البيان: "خلال الحرب، كان الكحلوت يقف وراء نشر فظائع 7 أكتوبر عبر الكاميرات التي وزعها على مخربي حماس، كما ونشر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من الجيش ومدنيين اختطفوا إلى قطاع غزة، في محاولة للتأثير على الوعي العام في إسرائيل".