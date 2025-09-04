living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ تأهب لبناني قبل جلسة الجمعة ومساعٍ لتنفيس الإحتقان...

4
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللبنانيون يحبسون أنفاسهم قبل جلسة الجمعة المفصلية. فمجرد الحديث عن "خطة تنفيذية" للجيش في سبيل حصر السلاح، هو منعطف في المسار اللبناني بعد الطائف. السيناريوهات مفتوحة على كل الإحتمالات، وغالبيتها توصل إلى المأزق وربما الإنفجار والصدام. فالبيئات الطائفية مستنفرة كلٌ منها لأسبابه: الشيعة يرون في هذا التحول استهدافاً لهم، والبيئات الأخرى ترى في حصر السلاح فرصة لاستعادة توازنٍ مفقود إزاء قوة حزب الله. أما الحل الوحيد الممكن فهو على الطريقة اللبنانية التقليدية، تأجيل للأزمة وتمرير للوقت في انتظار "غودو" ما، قد لا يأتي هذه المرة...

 

ضمن هذا السياق، تسارعت الإتصالات التي انطلقت من إضافة بنود إضافية، لمحاولة إيجاد مساحة مشتركة. ومشاركة الوزراء الشيعة حتى نهاية الجلسة، لا تزال غامضة حتى الساعة، وإن كانت مضمونة في بدايتها. وفي حين رشح عن أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة التهدئة، تواصل الضخ الإعلامي عن رفض قائد الجيش العماد رودولف هيكل زج المؤسسة العسكرية في أي صدام داخلي.

 

وفي المواقف، رأى البطريرك بشارة الراعي أنه "بالنسبة لحزب الله الوضع دقيق جداً"، آملاً "ان يصلوا غدا الى تفاهم والا يكون هناك نقطة خلاف لأنه ما من مجال للخلافات في لبنان". وقال الراعي خلال استقباله وفداً برئاسة النائب وليد البعريني إنه "آن الأوان ان نتفاهم جميعا على حقيقة واحدة، لسنا فريقين في لبنان كلنا لبنانيون، ويجب ألا يكون هناك غالب ومغلوب".

إلى ذلك أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب " اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، مطمئنا الى سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم لاعتداء اسرائيلي من مسيرات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout