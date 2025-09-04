بعد "التضخيم".. توضيحٌ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

living cost indicators
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنّها "تأثرت خلال موسم صيف 2025 بالأزمة العالمية المتعلقة بمحركات شركة Pratt & Whitney التي تشغل طائرات إيرباص A321neo، ما أدى إلى توقف 3 طائرات حديثة من هذا الطراز عن الخدمة ضمن أسطولها. في الوقت الذي أثرت فيه هذه الأزمة على العديد من الشركات الطيران العالمية، حيث توقفت أكثر من 500 طائرة عن الخدمة حول العالم.

وقد جاء توقف هذه الطائرات بشكلٍ مفاجىء ومبكر خلال صيف 2025 خلافاً للتوقعات والخطط  الموضوعة للصيانة من قبل الشركة المصنعة للمحركات لانتهاء صلاحيتها والتي كانت متوقعة خلال عام 2026، دون أن يؤثر ذلك في أية لحظة على سلامة الطيران.

وفي ظل هذا الواقع، وجدت الشركة نفسها أمام عدة خيارات: إما إلغاء بعض الرحلات وإعادة أثمان التذاكر للمسافرين مع ما لذلك من إنعكاسات سلبية كبيرة على خطط سفر الركاب، أو تحويل الركاب إلى شركات طيران أخرى، وهو خيار غير ممكن بسبب عدم توفر المقاعد الكافية في السوق خلال موسم الذروة.

وانطلاقاً من التزامها بتأمين نقل ركابها بصورة آمنة خلال أصعب الظروف ، كان قرار الشركة استئجار 3 طائرات مع أطقمها وإعادة جدولة رحلاتها. تم استئجار هذه الطائرات من شركة ليتوانية، وهي مسجلة في أوروبا وتخضع لمعايير الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

ومن المعروف أن الطائرات المعروضة للاستئجار في الأسواق العالمية تتضمن مقاعد في الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الاعمال الاوروبية، ولا تتوفر فيها درجة رجال الأعمال مماثلة لتلك المتوفرة على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط".

وتابع البيان: "خلافاً للتضخيم الوارد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إنعكاسات أزمة المحركات على نشاط الشركة ، تشير الأرقام أنه خلال شهر آب 2025 سيرت الشركة، 1,301 رحلة نقلت على متنها  حوالى 337000 راكباً، منها 111 رحلة على الطائرات المستأجرة أي ما يوازي8,53%  من مجموع رحلاتها .  أما ركاب درجة رجال الأعمال الذين تأثروا بفرق درجة رجال الاعمال الاوروبية فقد بلغ عددهم 2237 راكباً من أصل 46000 راكباً أي ما نسبته أقل من 5% من مجموع عدد ركاب درجة رجال الاعمال. إضافة الى استفادة هؤلاء الركاب من تسهيلات درجة رجال الأعمال على الأرض، بما في ذلك خدمة الصالونات في بيروت والخارج وخدمات الأمتعة، وإدراكاً منها لعدم موازاة تجربة درجة رجال الأعمال المماثلة لتلك التي تقدمها الشركة عادةً على طائراتها ، تقرر منح ركاب درجة رجال الأعمال الأوروبية على هذه الطائرات أميالاً إضافية لكل مقطع رحلة على الشكل التالي:

20,000 ميل للمسافرين إلى أوروبا.

15,000 ميل للمسافرين إلى دول الخليج.

11,250 ميل للمسافرين إلى إسطنبول، بغداد و إربيل و يريفان.

8,750 ميل للمسافرين إلى القاهرة، لارنكا وعمان.

وتوجهت الشركة بالشكر لمسافريها على ثقتهم وتفهمهم خلال هذه المرحلة، مؤكدة التزامها الدائم بخدمتهم وتقديم أفضل مستويات الجودة و السلامة رغم التحديات العالمية الخارجة عن إرادتها".

