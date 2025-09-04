تحذير من "اليازا" للسائقين!

A + A -

دقت جمعية "اليازا" ناقوس الخطر بعد توثيق عشرات الفتحات القاتلة على مختلف الطرق الدولية في لبنان التي سببت بموت وإعاقة الكثير من الناس خلال السنوات الماضية.

وقالت في بيان: "ان الالتفاف بشكل عشوائي وسط الطريق الدولي هو في مثابة محاولة انتحار او محاولة قتل الآخرين عن غير قصد وبالتالي من الواجب وقف هذه الالتفافات القاتلة"، واكدت أنّ "مثل هذه الفتحات القاتلة تعرض حياة السائق والركاب وبقية مستعملي الطريق لخطر الموت الفوري، إذ إنّ الأوتوسترادات مصممة للسرعات العالية، وأي التفاف غير قانوني يتحول إلى كارثة مميتة".

وناشدت وزارة الأشغال العامة والنقل تسكير هذه الفتحات القاتلة بأسرع وقت ممكن على الطرق السريعة للحد من إمكانية الالتفاف العشوائي، وحماية مستخدمي الطريق من أخطار قاتلة.