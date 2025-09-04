"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار في هذا الموعد!

A + A -

ذكرت صفحة Lebanese Daily Weather على حسابها على فيسبوك ان الطقس سيستمر على ما هو عليه أي صيفي معتدل مع درجات حرارة ستكون أدنى من معدلاتها الموسمية خصوصا فوق الجبال مع نشاط في سرعة الرياح التي ستكون جنوبية غربية احيانا خصوصا فوق المرتفعات.

وأشارت الصفحة إلى ان الخرائط الجوية تشير إلى احتمال امطار خريفية الاسبوع المقبل.



إلى ذلك توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل.

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر.



الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل .



السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.