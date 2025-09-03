كواليس- مرجع يتلقى نصائح من دولة عربية.. ما مضمونها؟

A + A -

تلقى مرجع لبناني رفيع من مسؤولين سياسيين وأمنيين عرب خلال زيارته الى دولة إقليمية نصائح بالتروي بتنفيذ قرارٍ سيادي اتخذ مؤخراً، وعدم اتخاذ خطوة من دون توافق سياسي داخلي والعودة الى الحوار للحؤول دون الدخول باشتباك داخلي وصدام بين الدولة ومكون سياسي لبناني. وتبين أن النصائح استندت الى معلومات تملكها دولة إقليمية عن دفع إسرائيلي لإحداث فوضى داخلية واقتتال أهلي لبناني يخدم مشروعها في لبنان والمنطقة.

وعُلِم في هذا الإطار عن تنسيق دبلوماسي بين دولة عربية ودولة إقليمية غير عربية تتعرض لضغوط دولية كبيرة. ولهذه الغاية تحرك سفير الدولة الناصحة في لبنان على خط المساعي والوساطات للتوصل الى مخرجٍ لجلسة الجمعة المقبل.