كواليس- نائب تغييري جنوبي يتجه إلى تشكيل لائحة جديدة!

A + A -

رغم أن الانتخابات لم تحسم بعد، ولا يزال عدد من النواب يتريث في إعلان موقفه، معلنين صراحة أنهم ينتظرون مطلع العام المقبل لاتخاذ قرارهم بشأن الترشح من عدمه، إلا أن بعض النواب قد حسموا خياراتهم مبكرا.

وبحسب المعلومات، فإن نائبا تغييريا من الجنوب يتجه لتشكيل لائحة تضم شخصيات تشبهه في التوجه والرؤية والمبادئ لبناء الدولة، بعيدا عن الثنائي، وأيضا بمعزل عن من تعاون معهم في انتخابات عام 2022. ويعود ذلك إلى التباين الواضح في المواقف والآراء، لا سيما في ما يتعلق بمقاربة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، حيث ألقت هذه المسافة السياسية بثقلها على العلاقة بين الطرفين.