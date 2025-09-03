آب الذروة... وعدد الركاب قارب المليون!

A + A -

أظهرت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر آب الفائت حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار بنسبة 39 بالمئة، ليصل الى ما يقارب المليون راكب في الشهر الثامن، ليرتفع بذلك المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب الى اربعة ملايين و 802 ألفاً و 38 راكباً اي بزيادة حوالي 9 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

كذلك ازدادت الرحلات الجوية بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 6634 رحلة في الإتجاهين من لبنان واليه.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2025 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار في آب الفائت 929 ألفاً و815 راكباً (بزيادة 38,94 بالمئة عن آب 2024), اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 60,25 بالمئة وسجل 397 ألفاً و 517 راكباً ( مقابل 248 ألفاً و49 راكباً في آب 2024). كما ارتفع عدد الركاب بالمغادرة بنسبة 26,43 بالمئة وبلغ 532 ألفاً و274 راكباً (مقابل 420 ألفاً و978 راكباً في آب 2024)، اما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بنسبة 87,16 بالمئة وسجل 24 راكباً.

الرحلات الجوية؛

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب الفائت 6634 رحلة (بزيادة 24,81 بالمئة)، منها 3318 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 24,87 بالمئة) و3316 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 24,75 بالمئة)

ومع انتهاء شهر آب يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الثامن الى اربعة ملايين و802 ألفاً و38 راكباً مقابل اربعة ملايين و420 ألفاً و213 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي اي بزيادة نسبتها 8,63 بالمئة.