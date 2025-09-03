living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شراكة استراتيجية بين TerraPay وOMT لدعم الشركات اللبنانية عبر حلول مالية عابرة للحدود

3
SEPTEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تعزيز اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية، أعلنت TerraPay، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وOMT، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في لبنان، عن إطلاق حلّ مالي عابر للحدود مصمّم لتلبية احتياجات الشركات اللبنانية.

ترتكز هذه الشراكة على خبرة OMT الواسعة في السوق اللبنانية وريادتها في قطاع الخدمات المالية، وعلى البنية التحتية لشركة TerraPay المتطوّرة والعالمية، لتقدّم حلاًّ ماليًا موثوقًا، وبأسعار تنافسية، ضمن أعلى معايير الامتثال الدولية. وبالتالي، أصبح بإمكان المستخدمين تقديم طلبات التحاويل المالية إلى الخارج بشكلٍ فوري، وتتبّع العمليات، والاطّلاع على التقارير المالية عبر بوابة إلكترونية آمنة.

 

وفي هذا السياق، قال باسم عواضة، نائب الرئيس الأوّل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشراكات العالمية في شركة TerraPay: "تساهم شراكتنا مع OMT في توسيع رؤيتنا نحو دعم مجتمع الأعمال اللبناني، من خلال تزويد الشركات بحلول مالية تُمكّنها من تنفيذ عمليّاتها الدولية بثقة وبسرعة، بما يتلاءم مع معايير الامتثال المطبّقة على المستوى العالمي. لذلك، يسرّنا الإعلان عن هذا التعاون البنّاء، ونتطلّع إلى فتح آفاق جديدة من خلاله."

 

وبدوره، قال ناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة OMT: "تتطلّب التجارة العالمية حلولًا مالية رقمية آمنة تخضع لمعايير الامتثال العالمية." وأضاف: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع TerraPay، نوفّر للشركات اللبنانية أدوات مالية تواكب سرعة الاقتصاد العالمي المترابط وتتماشى مع معاييره. فعلى سبيل المثال، سواء عند استيرادها المواد الخام أو تسديد مدفوعاتها مع شركاء دوليين، أصبحت الشركات اللبنانية قادرة على الاستفادة من خدمة دفع سلسة وعابرة للحدود تلتزم بمعايير الامتثال الدولية، وبأسعار تنافسية."

تهدف هذه الشراكة بين TerraPay وOMT إلى تطوير نظام مالي أكثر شمولًا، يُمكّن الشركات بمختلف أحجامها من الانخراط بفعالية أكبر في الاقتصاد العالمي.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout