"حتى اللحظة".. هل يحضر وزراء "الثنائي"؟

أكد وزير العمل محمد حيدر أنه "حتى اللحظة وزراء الثنائي أمل حزب الله في وارد حضور الجلسة الحكومية الجمعة والاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح بيد الدولة لكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكدا أن "اليد ممدودة للجميع".

وأعلن حيدر في حديث ل"صوت كل لبنان" عن "اتصالات على أعلى المستويات لحسم الأمور والانسحاب من الجلسة ليس "تراند" وما قام به وزراء الثنائي كان للتعبير عن موقف عميق وصلب حينها وأي خطوة ستتخذ ستكون بناء على ما يتناقش في الجلسة".

وشدد حيدر على أنه "لا يمكننا إلزام نفسنا مهلًا والحوار الوسيلة الوحيدة لحل أمورنا الداخلية".