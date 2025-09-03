living cost indicators
مُفاجأة جديدة من فنانة شهيرة.. هذا ما كشفته!

نفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود قطيعة بينها وبين مستشارها القانوني ياسر قنطوش، مشيرة إلى ان العلاقة بينهما لا تزال قائمة. 

 
واعتبرت شيرين في بيان نشرته على حسابها على انستغرام أن ما جرى بينهما لم يتعدَّ كونه "سوء تفاهم بسيط"، مؤكدة على مكانة قنطوش لديها، حيث وصفته بـ"الأخ والصديق"، مشددة على أنه من الأشخاص الحريصين على مصلحتها.

وجاء في البيان: " أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قنطوش هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل عادي بين الاخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق ومن أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير، عشان كده لا يمكن ألغي توكيلاتي عنده، إختلاف وجهات النظر أحياناً بيتسبب في خلافات بسيطة نقدر نحلها وده اللي حصل فعلاً، حابة بس أقول ان الأستاذ ياسر كان وهيفضل المحامي بتاعي وماعنديش محامي غيره."

يُذكر أن اسم ياسر قنطوش عاد للواجهة بعد تقارير تحدثت عن توتر العلاقة بينه وبين شيرين، خاصة بعد عودتها للفنان حسام حبيب
