الديار: الجنوبيّون يتحدّون الاحتلال ويصرّون على تعليم أولادهم

3
SEPTEMBER
2025
الديار: علي ضاحي-

استمرار النزوح والتهجير وعدم إكتمال العودة الى قرى الحافة الامامية من قضاء صور الى شبعا بسبب استمرار الاعتداءات اليومية والاحتلال الصهيوني لعدد من القرى الجنوبية، لم يمنع الجنوبيين من ابتكار اساليب ووسائل جديدة لتأكيد تمسكهم بالحياة ورفض الاحتلال.

 

وعلى بُعد اسبوعين من بدء العام الدراسي في 15 ايلول الجاري، يُصر الجنوبيون على تعليم اولادهم وتحدي العدوان مهما كانت التضحيات.

 

وفي التفاصيل تؤكد اوساط تربوية معنية لـ"الديار"، ان مديري المدارس الرسمية المدمرة في قرى الحافة الامامية والقرى التي يتعذر على ابنائها العودة عليها، في صدد وضع اللمسات الاخيرة على احصاء لعدد الطلاب كل في قريته، تمهيداً لرفعه الى الجهات التربوية المختصة لاخذ العلم واتخاذ الإجراءات المناسبة، لاستيعاب كل طالب وتخصيص مقعد دراسي له.

 

ووفق الاوساط نفسها، فإن التوجه هو لفتح مدرسة رسمية بديلة لكل خمسين طالب وما فوق إما في القرى المجاورة للقرى المدمرة وعاد اهلها اليها، وإما في قرى النزوج الجنوبية وخصوصاً في قرى قضاء صور والنبطية التي تضم اكبر عدد من مهجري الجنوب، ومن اهالي القرى الحدودية او ما يعرف بقرى الحافة الامامية.

 

اما في حال لم يتعدَ عدد الطلاب الخمسين، فإن التوجه هو التحاق الطلاب والاساتذة في اقرب مدرسة من اماكن وجودهم او إقامتهم في قرى النزوح.

 

وتشير الاوساط الى ان مدراء مدارس ميس الجبل ومركبا وطلوسة، يجهزون غرف جاهزة لتعليم ابناء هذه القرى وعوضاً عن المدارس الرسمية المدمرة فيها.

 

في المقابل يكشف رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح لـ"الديار"، ان خمس مناطق وقرى خاضغة لمنطقة قضاء صور، وهي الناقورة وعلما الشعب والبستان والظهيرة وطيرحرفا في صدد تأمين اماكن بديلة لتعليم طلابها، وقد تكون خارجها، الا الناقورة التي ستكون المدرسة البديلة فيها وضمن نطاقها الجغرافي.

 

ويؤكد صالح ان الامور ستحسم خلال اسبوع، كما يؤكد الالتزام بقرار وزارة التربية التدريس لاربعة ايام اسبوعياً، على ان يكون اختيار الايام خاضعاً لتقدير كل مدير مدرسة وظروفها.

الديار
