أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 أيلول 2025

3
SEPTEMBER
2025
اللواء: أسرار

لغز
تجدَّد التباين بين وزير سيادي وموظف مالي كبير على خلفية الموقف من التعامل مع بعض المؤسسات ذات الصلة بطرف سياسي معروف!..


غمز
يزداد الوضع سوءاً في أحد الصناديق الضامنة، على خلفية الاهمال الرسمي، وضيق حال الموظفين والضغط اليومي..


همس
رأى مصدر دبلوماسي أن الموقف العربي ما يزال يشكل دعامة قوية للاستقرار الداخلي، من زاوية دعم خطوات الشرعية المتمثلة بالحكومة وقراراتها..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر سياسية عند الكلام الذي قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، خصوصاً أن في الكلام إشارة واضحة إلى اعتبار الحكومة لموقفها من نزع سلاح المقاومة تطبيقاً لبند مؤجل من اتفاق الطائف، ودعوة لتطبيق كل البنود المؤجلة وعدم اعتماد الانتقائيّة ما دام مبدأ التوافق على التطبيق لم يعد شرطاً واجب الاحترام وفقاً للحكومة، وبالتالي فلتكن عملية جدولة زمنيّة كل ما هو مؤجل من بنود الطائف مثل إلغاء الطائفية وتطبيق اللامركزية، ولتكن المهلة الممنوحة واحدة فإذا كان إلغاء الطائفيّة خلال سنة فليكن نزع السلاح خلال سنة، وإذا كان التوجه لصرف النظر يصرف النظر هناك والتأجيل هنا فليكن التأجيل هناك والتسريع هنا تسريع هناك. وقالت المصادر إن هذا الموقف ينتظر جواباً من المرجعيّات الطائفية العليا في البلد، خصوصاً بكركي ودار الفتوى.

 

كواليس

قال خبراء في الشؤون الدوليّة إن ما صدر عن قمة شانغهاي من مواقف صلبة حول الحرب في غزة والحرب على إيران يمثل تحوّلاً هاماً في الوضع الدولي، سواء لما يعبّر عنه الموقف من تحوّل في التوجهات الصينية والهندية التي دأبت على مواقف تتسم بالعموميّة والتحفظ وانتقلت إلى المواجهة المباشرة مع السياسات الأميركيّة، ما يعني أن قادة دول شنغهاي وخصوصاً رباعيّ روسيا والصين والهند وإيران يتصرّف على قاعدة نفض اليد من فرص التسوية مع أميركا من جهة والثقة بامتلاك القدرات اللازمة سياسياً واقتصادياً لتحمل تبعات وعواقب خيار المواجهة، خصوصاً قدرة الهند على المواجهة الاقتصاديّة بدعم صينيّ روسيّ ومثلها قدرة إيران على المواجهة العسكريّة.

