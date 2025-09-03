عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 أيلول 2025

A + A -

النهار: بلبلة مفتعلة حول المشاركة قبل جلسة الجمعة... لودريان يعود في 10 أيلول وأورتاغوس السبت

الأخبار: هل مازالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟

واشنطن تضغط على عون وسلام لوضع جدول زمني

خطة نزع السلاح: نقاش من دون الثنائي

غزة المدينة: لا إنصياع لأوامر الإخلاء

اللواء: البحث عن مخارج تجعل التوافق أولوية في جلسة الجمعة

عون لحماية لبنان من شظايا المنطقة.. وسلام ينحو إلى إقرار خطة الجيش بالإجماع

الجمهورية: إتصالات لحسم مصير جلسة السلاح

الجيش يرسم مصير جلسة الجمعة



البناء: قمة شانغهاي لتداولات تجارية دون دولار وتأييد إيران والتنديد بجرائم «إسرائيل» | نتنياهو يسابق الوقت في غزة مع تراجع الجيش ورفض الداخل والخارج | جمود حكومي وغموض يلف اجتماع الجمعة وترقب لموقف رئيس الجمهورية



l'orient le jour: Armes du Hezbollah : sortir de la polarisation stérile



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: اتصالات تسبق جلسة الجمعة ومشاركة لكل مكونات الحكومة

رئيس الجمهورية: نريد حماية لبنان وندفع إلى قيام الدولة بكل مؤسساتها



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصعّد هجومها على مدينة غزة... والقصف يقتل العشرات بالقطاع