عناوين الصحف ليوم الأربعاء 3 أيلول 2025

SEPTEMBER
2025
النهار: بلبلة مفتعلة حول المشاركة قبل جلسة الجمعة... لودريان يعود في 10 أيلول وأورتاغوس السبت

 

 

 

 

الأخبار: هل مازالت هناك حاجة إلى هذه الحكومة؟
واشنطن تضغط على عون وسلام لوضع جدول زمني
خطة نزع السلاح: نقاش من دون الثنائي
غزة المدينة: لا إنصياع لأوامر الإخلاء

 

 

 

 

اللواء: البحث عن مخارج تجعل التوافق أولوية في جلسة الجمعة
عون لحماية لبنان من شظايا المنطقة.. وسلام ينحو إلى إقرار خطة الجيش بالإجماع

 

 

 

 

الجمهورية: إتصالات لحسم مصير جلسة السلاح
الجيش يرسم مصير جلسة الجمعة

 

 

 


البناء: قمة شانغهاي لتداولات تجارية دون دولار وتأييد إيران والتنديد بجرائم «إسرائيل» | نتنياهو يسابق الوقت في غزة مع تراجع الجيش ورفض الداخل والخارج | جمود حكومي وغموض يلف اجتماع الجمعة وترقب لموقف رئيس الجمهورية

 

 

 


الديار: هل تفتح جلسة الجمعة بابًا لتغيير التوازنات داخل الحكومة؟
تفاهم أميركي «إسرائيلي» يتعثر... الخطة على مراحل تتبدّد بين واشنطن وتل أبيب
تعيينات الجمارك جاهزة: إقرارها الجمعة أو الثلاثاء

 

 


l'orient le jour: Armes du Hezbollah : sortir de la polarisation stérile

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: اتصالات تسبق جلسة الجمعة ومشاركة لكل مكونات الحكومة
رئيس الجمهورية: نريد حماية لبنان وندفع إلى قيام الدولة بكل مؤسساتها

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تصعّد هجومها على مدينة غزة... والقصف يقتل العشرات بالقطاع

{{article.title}}
