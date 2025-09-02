living cost indicators
بعد الحملات التي طالتها... الجامعة اللبنانية تردّ: هذه هي معايير القبول!

2
SEPTEMBER
2025
صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجامعة اللبنانية بيان، اليوم، جاء فيه:

"ردًّا على الحملات التي تستهدف الجامعة اللبنانية ومكانتها كجامعة وطنية، خصوصًا بعد تصدّرها مراتب متقدمة محليًّا وعالميًّا في التصنيفات الأكاديمية، وتوضيحًا للمعلومات المغلوطة التي ضجت بها بعض وسائل الإعلام والتي ادّعت أن جميع الناجحين في كلية العلوم/سنة ثانية ماستر -  اختصاص "الميكروويف" ينتمون إلى مذهب واحد وأن أسئلة الامتحان سُرّبت إليهم" نوضح ما يلي:

أولًا: تخضع جميع برامج الماستر في كلية العلوم لآلية دقيقة وموحدة تعتمد على:

- تقييم الملف الأكاديمي للطالب من خلال دراسة علامات الإجازة والسيرة العلمية

- مقابلة شفهية لتقييم الكفاءة العلمية والشخصية

وبالتالي، لا تُجرى امتحانات خطية في هذه المرحلة، ما يجعل الحديث عن تسريب أسئلة أمرًا غير منطقي ومنافٍ للواقع.

ثانيًا: أرقام ووقائع

- تقدّم هذا العام نحو 1400 طالب للتسجيل في سنة ثانية ماستر، وتوزعت الطلبات على حوالى 55 برنامج ماستر غير مكرر بين الفروع

- البرامج متاحة في ثلاثة مجمّعات جامعية رئيسية: الحدث، الفنار، ومجمّع الشمال

- جميع البرامج تخضع لإشراف عمادة كلية العلوم التي تعتمد معايير أكاديمية موحدة لضمان تكافؤ الفرص

ثالثًا: العدالة وتكافؤ الفرص

- تلتزم الجامعة اللبنانية بتأمين مبدأ العدالة والشفافية لكافة الطلاب من مختلف المناطق والانتماءات، وهي تعتمد على الجدارة الأكاديمية وحدها معيارًا للقبول.

-  إن الادعاءات عن محسوبيات أو انحياز مذهبي ما هي إلا محاولات لتشويه صورة الجامعة وضرب مصداقيتها، والواقع أن بعض الاختصاصات – كاختصاص الميكروويف – يقتصر التقدم إليها غالبًا على طلاب من منطقة جغرافية محددة ما يفسّر الانتماء المذهبي الموحد لغالبية المتقدمين، وهو أمر لا علاقة له بآلية القبول أو التقييم الأكاديمي

رابعًا: رسالة إلى الرأي العام

نؤكد أن الجامعة اللبنانية، باعتبارها الجامعة الوطنية الأم، ستبقى ملتزمة بالمعايير العلمية الصارمة التي جعلت من برامجها نموذجًا يُحتذى به، ونهيب بوسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أخبار قد تمسّ بمؤسسة أكاديمية وطنية لها مكانتها وتاريخها".

