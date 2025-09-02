living cost indicators
ضبط 125 كلغ من الكوكايين!

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مكتب مكافحة المخدرات المركزي، في فصيلة رأس بيروت، واطلع من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وقائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العميد جيرار نصر ورئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد أيمن مشموشي، على تفاصيل عملية ضبط مخدرات.

وتحدث الحجار عن "دور مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية في مجال مكافحة المخدرات، التي هي على رأس اولويات الدولة اللبنانية، بدءا من خطاب فخامة قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مرورا بالبيان الوزاري الذي أقرته الحكومة".

وأوضح أن "مكافحة المخدرات من إحدى الركائز الاستراتيجية لوزارة الداخلية والبلديات"، وقال: "أنا هنا في مكتب مكافحة المخدرات، وعلى رأسه العقيد أيمن مشموشي، للإشادة بجهد عناصره الدائم والمستمر والجاد الذي أثمر خلال الأشهر الماضية عمليات ضبط وتوقيفات مهمة، وآخرها العملية التي نحن متواجدون هنا بسببها وتم ضبطها في الأسابيع القليلة الماضية ونعلن عنها اليوم، إذ خلال تلك الفترة كان هناك عمل جاد للوصول إلى جميع المتورطين".

وأوضح أن "خلال هذه العملية، ضبط مكتب مكافحة المخدرات 125 كيلوغراما من الكوكايين، وهي أكبر كمية كوكايين تم تهريبها إلى لبنان خلال السنوات الأخيرة عبر سفينة وصلت إلى ميناء طرابلس، من البرازيل، مرورا بعمان، وكانت مخبأة داخل 10 غالونات كانت مموهة بطريقة احترافية، من ضمن 840 غالونا تحتوي على زيوت وشحوم".

وقال: "وردت معلومات إلى مكتب مكافحة المخدرات في لبنان من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتحديدا من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعمل عليها بجدية، إلى أن تم التوصل إلى ضبط هذه الكمية".

وأشار إلى أن "هناك موقوفين في الملف، والمطلوبين الآخرين قيد الملاحقة"، مؤكدا أن "التحقيقات مستمرة".

وشكر لـ"وزير الداخلية السعودي جهوده"، وقال: "التقيت به في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، وكنا اتفقنا على متابعة الجهود والتنسيق، ونرى إحدى ثمار هذا التنسيق اليوم. طبعا، إنها ليست المرة الأولى التي ننسق فيها مع المملكة، ودوائر مكافحة المخدرات في دول شقيقة أخرى، إذ كشفنا عن عملية تهريب كبتاغون سابقة في اتجاه دولة الكويت الشقيقة".

ولفت إلى أن "في الأسابيع الماضية أوقفت الأجهزة المختصة في لبنان، ٦ اشخاص أتوا من دول في أميركا اللاتينية عبر إفريقيا، وفي حوزتهم مخدرات"، مؤكدا أن "كل هذه الأمور تعالج بجدية لأنها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا".

وطمأن اللبنانيين إلى أن "هذه الآفة قيد المتابعة الجدية"، وقال: "لن نرضى بأن يكون لبنان ممرا أو يتم العبور فيه لأي ممنوعات باتجاه الداخل اللبناني او باتجاه أي دولة شقيقة أو صديقة".

{{article.title}}
