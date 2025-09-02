living cost indicators
قبل جلسة يوم الجمعة... عون يتلقي بو صعب

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية قبل أيام من انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.

كما واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج وعرض معه أوضاع وزارته بمديرياتها كافة، وكذلك أوضاع شركتي الخليوي بهدف تحسين الخدمة التي تقدمانها. كما تطرق البحث إلى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات.

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وعرض معه أوضاع الجامعة بكلياتها كافة وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجامعي.

وفي قصر بعبدا، رجل الاعمال اللبناني المقيم في الكويت السيد وديع العبسي الذي عرض معه دور رجال الأعمال في المساهمة في النهوض الاقتصادي في البلاد.

