ماذا قالت السيدة الأولى عن زواج الفتاة قبل سنّ الـ18.. وحول الانتقادات بشأن إطلالاتها؟

أكّدت السيدة الأولى نعمت عون أنّ بناء الدولة يحتاج إلى وقت ويُعمل على "مشروع المواطنية" المرتكز على علاقة الدولة مع مدراء المدراس وأساتذتها وطلابها.



ونددت بزواج القاصرات وبجريمة الشرف، موضحة أنّ ذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ.



وكشفت العمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 "ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء".



وقالت: "السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ".

وأضافت: "لا أملك سلطة تشريعية لكن أملك صوتًا لكن فريق عملي لا يكلّف الدولة وفريقي متجانس وذو كفاءات عالية".

وعن الشق الإيمانيّ أكّدت أنّ القديس شربل لم يتركها يومًا ولن يترك لبنان.



وأكّدت عون أنّ موضوع السجون تتابعه ويُعمل على مشروع تأهيل السجون وتحسينهم ضمن الممكن.

وأكّدت السيدة الأولى نعمت عون أنّه "بدي طمن الكل ان مظاهري لا تكلّف خزينة الدولة مالًا.. وايلي صعب اتكفل اطلالاتي الرسمية وحفلات والمهرجانات."