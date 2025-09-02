living cost indicators
هل تلقى أفيخاي لكمة بالحذاء؟ (صورة)

2
SEPTEMBER
2025
نفى تحقيق نشرته “النّهار” صحة الفيديو المتداول الذي يظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، وهو يتلقى لكمة قوية على وجهه بواسطة حذاء.

وأكدت مصادر التحقيق أن المقطع زائف، وأنه تم التلاعب بالمشاهد الأصلية التي نشرها أدرعي في حساباته الرسمية بتاريخ 14 حزيران 2025، والتي ظهر فيها في موقع معين موجّهًا “تحية من قلب تل أبيب” عقب الهجمات الإيرانية على إسرائيل في 13 حزيران.

وأشار التحقيق إلى أن الفيديو المتداول أضاف مشهد اللكمة بشكل مفبرك، فيما الفيديو الأصلي خالٍ من أي حادثة مشابهة. كما ذكرت المصادر أن انتشار المقطع صاحبه تعليقات تحريضية، لكنها لم تؤثر على صحة المشهد الأصلي.

وفي السياق التاريخي، تعرضت إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية بعد قصفها منشآت نووية وعسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل العشرات، قبل التوصل إلى هدنة في 24 حزيران 2025.

التقييم النهائي: الفيديو المتداول زائف، والمشهد الحقيقي لأدرعي يعود إلى 14 حزيران 2025 دون أي تعرضه لللكم بالحذاء.

