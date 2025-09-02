living cost indicators
في لبنان: سرقات بواسطة الـ“Delivery”..!

2
SEPTEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 20-08-2025، توافرت معلومات لدى مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام عدد من الأشخاص بالاحتيال على محال بيع الهواتف الخلويّة. حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بالاتّصال بالمحال المذكورة، ويطلبون هواتف خلويّة عبر خدمة التوصيل “Delivery”. ولدى وصول عامل التوصيل، يقومون بنشله بطريقة احترافيّة، أو يزوّدونه بحوالة ماليّة مزيّفة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، وبكمين محكم، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة على طريق المتن السّريع، من توقيف شخصين على متن درّاجة آلية، وهما:

ا. م. (مواليد عام 2003، سوري)
ع. غ. (مواليد عام 2005، سوري)
بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على هاتف خلوي يتم استعماله للتواصل مع رقم أجنبيّ لتنفيذ عمليّات احتياليّة.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط لهذه العمليّات مع الثاني.

بتفتيش منزلَيهما، عُثر على حقيبة عائدة لشقيق الأوّل، بداخلها /10/ هواتف خلويّة. بالإضافة إلى /3/ هواتف في منزل الثاني.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

كما جرى توقيف متورّطَين آخرَين هما:

ب. م. (مواليد عام 2000، سوري)
ا. ج. (مواليد 1989، لبناني)

