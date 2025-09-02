living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - موظفون رسميون يبتزون أصحاب المولدات: باب جديد للرشوة!

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


شكا أصحاب مولدات في أكثر من منطقة من ممارسات لجان رسمية مكلّفة بالكشف على المولدات الكهربائية للتأكد من التزامها الشروط الفنية والقرارات الوزارية. وأفاد هؤلاء بأن بعض أعضاء هذه اللجان طلبوا مبالغ مالية تصل حتى 1000 دولار من كل صاحب مولد، لقاء إصدار إفادة تؤكد أنّ المولد “مطابق للمواصفات”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ عمليات الابتزاز هذه تتم بوقاحة وبغطاء وظيفي- رسمي، مستغلّة حاجة أصحاب المولدات إلى الحصول على هذه الإفادات لتجنب الملاحقة القانونية أو التوقيف عن العمل.

تثير هذه الشكاوى تساؤلات عن الرقابة على عمل هذه اللجان والجهات المشرفة عليها.

مصادر متابعة أكدت أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبة بالتحرك الفوري للتحقق من هذه المخالفات ومحاسبة المتورطين، منعًا لتحويل إجراءات تنظيم القطاع إلى وسيلة للابتزاز، وباب جديد يبتكره موظفون رسميون، بعضهم في مراكز قيادية، لمزيد من الرشوى والتكسّب غير الشرعي.

ووضعت المصادر عمليات الابتزاز هذه في عهدة رئيس الحكومة نواف سلام الذي سبق ان استصدر قرارا حكوميا طلب فيه من الوزارات المعنية معالجة وضع المولدات الخاصة بعدما لمَس لمْس اليقين تلكؤ الجهة المعنية في وزارة الاقتصاد والتجارة عن مراقبة هذا القطاع.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout