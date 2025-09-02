على الحدود مع لبنان وسوريا.. إسرائيل تبدأ أوسع عملية لتجنيد 60 ألف جندي احتياط

A + A -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي سيباشر، اعتباراً من يوم غد، عملية واسعة لتجنيد قوات الاحتياط، في إطار التحضيرات لمواصلة عملياته العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن المرحلة الأولى ستشمل استدعاء 5 ألوية احتياط، يبلغ قوامها نحو 15 ألف جندي، على أن تتوسع العملية لتشمل ما مجموعه 60 ألف جندي احتياط.

وأوضحت أن هذه القوات ستنتشر على الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية، بما يتيح للقوات النظامية التفرغ للقتال داخل قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وسط توقعات بتوسّع التوترات إلى جبهات إقليمية أخرى.