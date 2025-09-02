البناء: خيبة أمله من نتائج الزيارة الأميركية الأخيرة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:



نقلت أوساط مطلعة لـ«البناء» امتعاض رئيس الجمهورية مما آلت اليه الأمور وخيبة أمله من نتائج الزيارة الأميركية الأخيرة والمواقف الأميركية المفاجئة، والتصعيد الإسرائيلي السياسي والعسكري.

ولفتت الأوساط إلى أن الرئيس عون يحاول إعادة تصحيح الواقع عبر تعزيز الحوار مع الثنائي والخروج من المأزق التي وضعت الحكومة نفسها فيه، إذ خابت التوقعات من زيارة الوفد الأميركي، ما يعني أن الحكومة أصبحت بحلٍّ من أمرها وهناك تباين في وجهات النظر داخل الفريق الوزاري للرئيس نواف سلام، وخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي تراجع عن تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط الخميس الماضي الذي حمّل فيها إسرائيل مسؤولية أجهاض الحل برفضها معادلة خطوة مقابل خطوة، وإشارته الى أن الأميركيين لم يأتوا بشيء جديد.