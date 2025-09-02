عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 أيلول 2025

النهار: الطريق إلى جلسة الجمعة محفوفة بالمزالق... دعم خليجي للحكومة وتحرّك فرنسي متجدد
الأخبار:"تحالف" العدو والدولة ضد شبكات المياه في الجنوب
سلام يعاند وعون يبحث عن مخرج لجلسة الجمعة
دمشق تريد تعديل كل الإتفاقات مع لبنان
اليمن لا يتراجع... للحرب ثمنها
الديار: هل حددت المقاومة «الساعة الصفر» للتحرير...؟
سيناريوهات متعددة لجلسة الجمعة ولا حسم نهائي
القاهرة تلتحق بباريس وتنصح سلام: لا للفوضى
الجمهورية: جلسة السلاح بين التبريد والتسخين
خطة الجيش تحسم البقاء أم الانسحاب
البناء: القناة 12 تنشر تقريراً لجيش الاحتلال عن فشل الحرب على غزة ويدعو للصفقة | ترامب يتحدث عن فقدان اللوبي الداعم لـ«إسرائيل» نفوذه… ومركز تل أبيب يؤكد | اتصالات لاستباق موعد جلسة الجمعة لتفاهمات تلبي دعوة بري… وعقدة سلام!
اللواء: مواكبة عربية - دولية لإتصالات إنجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح
مجلس التعاون يؤيد قرارات الحكومة ويدين الإعتداءات الإسرائيلية.. ووفد سوري في بيروت يمهِّد لزيارة الوزراء
l'orient le jour: Désarmement du Hezbollah : Berry tire un nouveau lapin de son chapeau
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: «يمكن إجراء حوار منفرد بين الرؤساء وممثلي الحزب من خلال التواصل المباشر»
مصدر وزاري لـ «الأنباء»: مساعٍ لتجنب المواجهة في جلسة الحكومة أو خارجها
الشرق الأوسط السعودية: دول الخليج تطالب بوقف فوري للنار في غزّة... وتشدّد على «حل الدولتين»
رحبت بـ«اتفاق السويداء»... وأكدت دعمها «حصر السلاح» في لبنان