عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 أيلول 2025

النهار: الطريق إلى جلسة الجمعة محفوفة بالمزالق... دعم خليجي للحكومة وتحرّك فرنسي متجدد



الأخبار:"تحالف" العدو والدولة ضد شبكات المياه في الجنوب

سلام يعاند وعون يبحث عن مخرج لجلسة الجمعة

دمشق تريد تعديل كل الإتفاقات مع لبنان

اليمن لا يتراجع... للحرب ثمنها

الديار: هل حددت المقاومة «الساعة الصفر» للتحرير...؟

سيناريوهات متعددة لجلسة الجمعة ولا حسم نهائي

القاهرة تلتحق بباريس وتنصح سلام: لا للفوضى



الجمهورية: جلسة السلاح بين التبريد والتسخين

خطة الجيش تحسم البقاء أم الانسحاب



البناء: القناة 12 تنشر تقريراً لجيش الاحتلال عن فشل الحرب على غزة ويدعو للصفقة | ترامب يتحدث عن فقدان اللوبي الداعم لـ«إسرائيل» نفوذه… ومركز تل أبيب يؤكد | اتصالات لاستباق موعد جلسة الجمعة لتفاهمات تلبي دعوة بري… وعقدة سلام!

اللواء: مواكبة عربية - دولية لإتصالات إنجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح

مجلس التعاون يؤيد قرارات الحكومة ويدين الإعتداءات الإسرائيلية.. ووفد سوري في بيروت يمهِّد لزيارة الوزراء

l'orient le jour: Désarmement du Hezbollah : Berry tire un nouveau lapin de son chapeau



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: «يمكن إجراء حوار منفرد بين الرؤساء وممثلي الحزب من خلال التواصل المباشر»

مصدر وزاري لـ «الأنباء»: مساعٍ لتجنب المواجهة في جلسة الحكومة أو خارجها

الشرق الأوسط السعودية: دول الخليج تطالب بوقف فوري للنار في غزّة... وتشدّد على «حل الدولتين»

رحبت بـ«اتفاق السويداء»... وأكدت دعمها «حصر السلاح» في لبنان