اللواء: إتصالات مكثفة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

المعلن ان الرئيسين جوزف عون ونواف سلام عرضا الموقف بعد دعوة الرئيس نبيه بري لحوار هادئ، ودستوري، وعقلاني حول «استراتيجية الامن الوطني» وما يتعين فعله في الجلسة في ضوء ما هو محيط بها من وقائع محلية واسرائيلية ودولية.


واستكملت المشاورات بزيارة قام بها الى السراي الكبير قائد الجيش رودولف هيكل، حيث استقبله الرئيس سلام بعد ظهر امس، من دون الكشف عما دار في الاجتماع.


وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان إتصالات مكثفة تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش حول حصرية السلاح لتأمين انعقادها بكثير من الهدوء.


وأوضحت ان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء قبيل هذه الجلسة تناول هذه الجلسة ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وأوضحت ان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء قبيل هذه الجلسة تناول هذه الجلسة ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

وفُهم ان هذه الجلسة ما تزال قائمة في موعدها وأن الخطة ستعرض كما هو مقرر وانما ليس معلوما اذا كان النقاش سيفضي الى اقرارها مع العلم ان قرار وزراء الثنائي الشيعي بالإنسحاب او البقاء في الجلسة ليس محسوما بعد وكله ينتظر التطورات.

اللواء
