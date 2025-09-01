living cost indicators
شبكة الجزيرة الإعلامية أعلنت تعيين مدير عام جديد للشبكة

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، الاثنين 1 ايلول 2025، تعيين الشيخ ناصر بن فيصل بن خليفة آل ثاني مديرا عاما جديدا للشبكة، خلفا للدكتور مصطفى سواق، الذي تولى المنصب خلال السنوات الـ 12 الماضية.

والمدير العام الجديد خريج جامعة قطر، وعمل في عدة مؤسسات منها بروة العقارية لأربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية القطرية عام 2013 ليتولى عدة مناصب بالوزارة حتى وصل إلى درجة سفير.

وسيتولى ناصر بن فيصل آل ثاني إدارة الشبكة التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحات وإنجازات في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وباتت اليوم من بين المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً، بفضل تغطياتها الميدانية وبرامجها ووثائقياتها الحائزة على جوائز مرموقة.

ويأتي هذا التغيير في ظل توجه الشبكة لتحديث استراتيجيتها ومنظومتها لمواكبة التطورات في الصناعة الإعلامية والإخبارية.

