مع اقتراب العام الدراسي.. جولات تفتيشية على المكتبات!

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، البيان التالي:



مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وتأكيدًا على التزامها المستمر بحماية المستهلك، باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة – عبر مديرية حماية المستهلك – بتنفيذ جولات تفتيشية على المكتبات في مختلف المناطق اللبنانية، للتأكد من التزام أصحابها بهوامش الأرباح المعتمدة وضبط أسعار القرطاسية.

وفي هذا الإطار، واصلت مصالح الوزارة في جميع المحافظات عملها الرقابي اليومي، حيث جاءت أبرز نتائج الجولات الأسبوع الفائت على الشكل التالي:



مصلحة النبطية

• تنفيذ جولات تفتيشية على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضار ومحطات المحروقات.

• استكمال الرقابة على المكتبات للتأكد من التزامها بالنسبة القانونية للأرباح.