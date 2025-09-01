قراران لوزير المالية

A + A -

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل تصاريح ضريبية ورسم طابع وفواتير وإيصالات،

وجاء في القرار الأول:

” تمدد لغاية 15/9/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر تموز 2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح (ص17).”

وفي القرار الثاني:

” تمدد لغاية 15/09/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2024، وتأدية الضريبة في حال توجبها.”

وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للإلتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

للمزيد يمكن للمعنيين الاطلاع على تفاصيل القرارات عبر موقع الوزارة الالكتروني وفايسوبك و X.