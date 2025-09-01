living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في عكار تتويج لنضال بدأ منذ 2018

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى أهمية الحدث الانمائي الذي نحتفل به اليوم، لجهة وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية وللمستشفى العسكري في عكار وهما المشروعان الحيويان اللذان وعدنا بهما منذ العام 2018. وقال خلال الاحتفال الذي أقيم في باحة مستشفى عبدالله الراسي الحكومي،"أننا فخورون بهذا الانجاز الذي أتى بعد جهود مضنية وسنوات من المتابعة تمكنا خلالها من تصحيح مسار الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، وحسم الخلاف الذي كان حاصلا بشأن موقع الجامعة اللبنانية".

واضاف: كل الشكر لمن ساهم وسعى وفي المقدمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي كان من أول الداعمين والمشجعين لمشروع المستشفى العسكري في العام 2018، حيث تفقد الموقع ووافق على المشروع ولم ينأ جهدا في تأمين المطلوب، والشكر موصول لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي بارك وعمد الى وضوع الأمور في نصابها الصحيح وتقديم الأرض كهبة للجامعة اللبنانية ما أدى الى الاسراع في التنفيذ.

كما لا بد أن أتوجه بالشكر كل الشكر للرئيس السابق العماد ميشال عون، ورئيس التيار جبران باسل الذي لولا الدعم الذي قدمه لما تمكنا من الصمود في وجه حملات التشويه والاستهداف المغرضة التي تعرضنا لها والتي كانت تهدف الى إنشاء الجامعة في مكان غير مناسب على الاطلاق.

والشكر موصول أيضا لرئيس الجامعة اللبنانية العميد بسام بدران الذي كان له الدور الأساسي في حسم الخلاف عبر الاحتكام للدراسات العلمية البحتة والتي إرتأت إنشاء الجامعة في هذه المنطقة. كما لا بد أن أشير الى جهود الزملاء النواب الذين إحتكموا للدراسات العلمية ولقرار الجامعة كما كان متفقا، وبالتالي كانت النتيجة أن نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس للجامعة اللبنانية التي تعد حلم العكاريين بغد أفضل لطلابنا. إن المشروعين، أي فرع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، يعززان فرص التكامل بين المرافق التعليمية والصحية، لما فيه خير المحافظة وأبنائها.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout