بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: أبو ظبي، الدمام، الدوحة، الرياض، جدة، القاهرة، بغداد، روما، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025.

يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 4 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 364 بيروت جدة 08:55 11:45 تأخير موعد الرحلة

ME 365 جدة بيروت 12:25 15:15 تأخير موعد الرحلة

ME 322 بيروت بغداد 15:55 17:25 تأخير موعد الرحلة

ME 323 بغداد بيروت 18:25 19:55 تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 5 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة

ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة

ME 364 بيروت جدة 8:55 11:45 تأخير موعد الرحلة

ME 365 جدة بيروت 12:25 15:15 تأخير موعد الرحلة

ME 418 بيروت ابو ظبي 15:25 16:15 تأخير موعد الرحلة

ME 419 ابو ظبي بيروت 20:35 21:25 تأخير موعد الرحلة

ME 422 بيروت الرياض 17:50 20:00 تأخير موعد الرحلة

ME 423 الرياض بيروت 21:10 23:20 تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة



الرحلات المعدلة ليوم السبت 6 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 436 بيروت الدوحة 15:15 18:15 تأخير موعد الرحلة

ME 437 الدوحة بيروت 19:00 22:00 تأخير موعد الرحلة

ME 442 بيروت الدمام 17:35 21:00 تأخير موعد الرحلة

ME 443 الدمام بيروت 20:55 00:30 (+1) تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجر الأحد الموافق في 7 أيلول

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 7 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 364 بيروت جدة 08:55 05:55 تبكير موعد الرحلة

ME 365 جدة بيروت 12:25 09:25 تبكير موعد الرحلة

ME 231 بيروت روما 07:20 06:00 تبكير موعد الرحلة

ME 232 روما بيروت 10:55 09:50 تبكير موعد الرحلة

ME 304 بيروت القاهرة 07:45 07:15 تبكير موعد الرحلة

ME 305 القاهرة بيروت 10:05 09:35 تبكير موعد الرحلة

ME 308 بيروت القاهرة 12:15 13:00 تأخير موعد الرحلة

ME 309 القاهرة بيروت 14:35 15:20 تأخير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 8 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة

ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME326 بيروت النجف 12:00 18:00 تأخير موعد الرحلة

ME327 النجف بيروت 14:40 20:40 تأخير موعد الرحلة

ME 304 بيروت القاهرة 7:45 12:15 تبكير موعد الرحلة

ME 305 القاهرة بيروت 10:05 14:35 تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 10 أيلول 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:40 تبكير موعد الرحلة

ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:35 تبكير موعد الرحلة

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره".