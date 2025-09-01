living cost indicators
بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

SEPTEMBER
2025
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: أبو ظبي، الدمام، الدوحة، الرياض، جدة، القاهرة، بغداد، روما، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025. 
يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 4 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 364    بيروت    جدة    08:55    11:45    تأخير موعد الرحلة
ME 365    جدة    بيروت    12:25    15:15    تأخير موعد الرحلة
ME 322    بيروت    بغداد    15:55    17:25    تأخير موعد الرحلة
ME 323    بغداد    بيروت    18:25    19:55    تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 5 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 235    بيروت    ميلانو    07:15    06:40    تبكير موعد الرحلة
ME 236    ميلانو    بيروت    11:10    10:35    تبكير موعد الرحلة
ME 364    بيروت    جدة    8:55    11:45    تأخير موعد الرحلة
ME 365    جدة    بيروت    12:25    15:15    تأخير موعد الرحلة
ME 418    بيروت    ابو ظبي    15:25    16:15    تأخير موعد الرحلة
ME 419    ابو ظبي    بيروت    20:35    21:25    تأخير موعد الرحلة
ME 422    بيروت    الرياض    17:50    20:00    تأخير موعد الرحلة
ME 423    الرياض    بيروت    21:10    23:20    تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      


الرحلات المعدلة ليوم السبت 6 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 436    بيروت    الدوحة    15:15    18:15    تأخير موعد الرحلة
ME 437    الدوحة    بيروت    19:00    22:00    تأخير موعد الرحلة
ME 442    بيروت    الدمام    17:35    21:00    تأخير موعد الرحلة
ME 443    الدمام    بيروت    20:55    00:30 (+1)    تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة            (+1) الاقلاع من الدمام فجر الأحد الموافق في 7 أيلول
  الرحلات المعدلة ليوم الاحد 7 أيلول 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 364    بيروت    جدة    08:55    05:55    تبكير موعد الرحلة
ME 365    جدة    بيروت    12:25    09:25    تبكير موعد الرحلة
ME 231    بيروت    روما    07:20    06:00    تبكير موعد الرحلة
ME 232    روما    بيروت    10:55    09:50    تبكير موعد الرحلة
ME 304    بيروت    القاهرة    07:45    07:15    تبكير موعد الرحلة
ME 305    القاهرة    بيروت    10:05    09:35    تبكير موعد الرحلة
ME 308    بيروت    القاهرة    12:15    13:00    تأخير موعد الرحلة
ME 309    القاهرة    بيروت    14:35    15:20    تأخير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 8 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 235    بيروت    ميلانو    07:15    06:40    تبكير موعد الرحلة
ME 236    ميلانو    بيروت    11:10    10:35    تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME326    بيروت    النجف    12:00    18:00    تأخير موعد الرحلة
ME327    النجف    بيروت    14:40    20:40    تأخير موعد الرحلة
ME 304    بيروت    القاهرة    7:45    12:15    تبكير موعد الرحلة
ME 305    القاهرة    بيروت    10:05    14:35    تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      
الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 10 أيلول 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 235    بيروت    ميلانو    07:15    06:40    تبكير موعد الرحلة
ME 236    ميلانو    بيروت    11:10    10:35    تبكير موعد الرحلة
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      

 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره".

{{article.title}}
