خبرٌ سارّ من "الإسكان"!

1
SEPTEMBER
2025
في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من تحسين ظروفهم السكنية, أعلن بنك الإسكان عن إطلاق قرض الترميم الجديد بالليرة اللبنانية, والمصمم خصيصًا لتسهيل أعمال الترميم والصيانة داخل المنازل.

 يأتي هذا القرض في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة, ويشكّل فرصة للّبنانيين الراغبين في إجراء تحسينات على مساكنهم, سواء كانت ترميمات داخلية أو خارجية, أو تحسينات في البنية التحتية.

 تفاصيل القرض:

قيمة القرض: تصل حتى ٢ مليار ليرة لبنانية

فترة السداد: تصل إلى ١٠ سنوات

فترة سماح: ٣ أشهر قبل بدء الدفع

نسبة الفائدة: ٧٪ سنويًا

 فرع الدورة بحلّة جديدة

وفي سياق متّصل, أعلن بنك الإسكان عن انتقال فرع الدورة إلى الطابق الثامن, في خطوة جاءت استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين, بهدف تأمين مساحة أوسع وخدمة أسرع وأكثر راحة للعملاء

