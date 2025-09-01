living cost indicators
في لبنان.. 10 أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة كان سيتمّ توزيعها!

SEPTEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ونتيجةً لعمليّات رصد وتحريّات استمرّت لأيّام عدة، توافرت معطيات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، حول عمليّات تهريب لحوم دجاج فاسدة وتوزيعها على المطاعم والمحال، بكميّات كبيرة، من داخل محل لبيع الدّواجن على طريق عام حلبا - كوشا.

بتاريخ 30-8-2025، توجّهت قوّة من المفرزة المذكورة إلى المكان، حيث ضبطت كميّة من اللّحوم الفاسدة. كما دهمت القوّة مستودعًا عند مفترق بلدة كروم عرب، وضبطت في داخله ما يُقارب عشرة أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة، كذلك جرى ضبط آليتين تتم بواسطتهما عمليّات تهريب اللّحوم الفاسدة وتوزيعها على مطاعم ومحلّات في مناطق عدّة، وذلك بعد أن كان مالك المحل يقوم بعمليّة تمويه لعمله مستخدمًا اللّحوم السّليمة نهارًا، وتوزيع اللّحوم الفاسدة ليلًا.

تم توقيف ثمانية أشخاص، وهم:

ب. إ. (مواليد عام 1986، لبناني)

ب. ز. (مواليد عام 1994، لبناني)

ي. ب. (مواليد عام 1993، سوري)

أ. ب. (مواليد عام 1993، سوري)

م. ع. (مواليد عام 2008، سوري)

ع. ع. (مواليد عام 2007، سوري)

ع. هـ. (مواليد عام 2007، سوري)

أ. س. (مواليد عام 2009، سوري)

أجري المقتضى القانوني بحق المتورّطين، وتمّ تنظيم محاضر ضبط، وخُتِمَ المحلّ والمستودع بالشّمع الأحمر عملًا بإشارة القضاء المختص، كذلك تمّت عمليّة تلف وطمر اللّحوم الفاسدة في مكب سرار – عكار، تحت إشراف مندوب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد التي كانت قد جالت على الأماكن التي تمّت مداهمتها، وتثبّتت من عدم سلامة اللّحوم وانبعاث روائح كريهة منها، وعدم توفّر أدنى معايير السّلامة الغذائيّة".

{{article.title}}
