قنبلة موقوتة تهدد اللبنانيين..!

حذّر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم من خطورة الدواء المنتهي الصلاحية، معتبراً أنه "لا يقلّ خطورة عن الدواء المزوّر"، لافتًا إلى أنّ إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه وتلفه خارج لبنان يؤدي إلى إغراق الصيدليات بكميات كبيرة من الأدوية الفاسدة، في ظل منع الصيدليات من التخلص منها محلياً لما تشكله من تهديد على البيئة والسلامة العامة، ما يجعل الصيدليات "قنابل موقوتة تهدد حياة المرضى".

ودعا سلوم الشركات والمصانع، لا سيما تلك التي ما زالت تمتنع عن تطبيق القانون، إلى الالتزام بالمادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تُلزم باسترجاع جميع الأدوية المنتهية الصلاحية حفاظًا على حياة المرضى، والعمل على ترحيلها إلى الخارج لتلفها. وذكّر بقرار مجلس الشورى الصادر في 25 كانون الثاني 2024، والذي أكد أحقية وأهمية تطبيق القانون، بعدما كانت نقابة الصيادلة قد تقدمت بدعوى ضد قرار سابق لوزارة الصحة أعاق تنفيذ قانون المرتجعات "لأسباب غير منطقية".

وأشار سلوم إلى أنّه يضع ثقته الكاملة بوزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، مؤكداً أنهما "لن يتوانيا عن اتخاذ أي خطوة من شأنها حماية حياة المرضى وضمان الأمن البيئي".