لهذا السبب تمّ تأجيل جلسة الحكومة الى يوم الجمعة المقبل

علمت «الأخبار» أن الرئيس نبيه بري أبلغ نائب رئيس الحكومة طارق متري خلال زيارته عين التينة، رسالة واضحة مفادها أنّ انعقاد جلسة الحكومة التي كانت مقرّرة غداً الثلاثاء، إذا خُصّصت حصراً للبحث في الخطة التي يعدّها الجيش بشأن سلاح المقاومة، يعني إصراراً على التصعيد، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً على أصل القرار الحكومي بنزع السلاح.



وأوضح بري أن وزيرَيْ حزب الله سيقاطعان الجلسة حكماً، فيما وزراء حركة أمل سيغادرونها.



وهو ما دفع متري ومعه الحلقة الوزارية الضيقة المحيطة برئيس الحكومة نواف سلام إلى النصح بتأجيل الجلسة حتى الجمعة المقبل لإعطاء وقت لمزيد من المشاورات.