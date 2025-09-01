living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الاثنين 1 أيلول 2025

الجمهورية

نُقِل عن مسؤول كبير أنّه حتى لو وافقت دولة إقليمية على التخلّي عن رصيد لها فإنّ المطالبة بأثمان سلطوية محلية مقابل ذلك ستُطرح بقوّة.

علّق مرجع سياسي أنّه أمام الطريق المسدود الذي بلغت إليه الأمور في قضية حساسة، فإنّ الخطر الحقيقي هو على الطائف وليس الطائفة.

لم تحسم جهة سياسية بارزة إعطاء الضوء الأخضر أو الأحمر لممثليها في الحكومة بحضور جلسة الجمعة خلافاً لقرار حليفتها بالمقاطعة.

*****

اللواء

لفت نائب شارك في إجتماعات الطائف غياب ذكر إتفاق الطائف عن «سقف الحوار» في كلمة الرئيس نبيه بري في حين حضر الدستور وخطاب القسم والثوابت الوطنية!

نجحت بلدية بيروت في تحصيل الرسوم البلدية عن بطاقات حفلة عمرو دياب في الواجهة البحرية، في حين تغاضت دوائر وزارة المالية عن تحصيل ضريبة الأرباح من دياب ومن متعهدي الحفلة للسنة الثانية على التوالي!

عاد الحديث عن مشروع مبنى ملحق بمطار بيروت (Terminal – 2) إلى الواجهة بإشراف وزير سابق وناشطين جدد في عالم الأعمال والصفقات الذين باشروا «الإتصالات» بمؤسسات هندسية معنية بالمشروع!

*****

البناء

علق إعلاميّ مخضرم على ما وصفه بالمعلومات المؤكدة التي وردت إليه عن اتجاه أميركي سعودي لدعم ترشيح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة مع نهاية ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس نهاية العام القادم، والاتجاه لدعم تسمية رئيس الحكومة البريطاني السابق طوني بلير حاكماً لغزة بعد نهاية الحرب فيها، فقال: هل تسمعون بخلط الأوراق وما يعتقدون أن المقصود به هو تغيير الأوضاع بينما في الواقع أصله خلط أوراق الأسماء فيأتي طوني بلير أميناً عاماً للأمم المتحدة ونواف سلام حاكماً لغزة فهل مَن يُلفت نظر سلام إلى هذا الاحتمال قبل أن يذهب بعيداً في دفع الثمن؟

ربط مسؤول سياسيّ بين دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحوار هادئ حول سلاح المقاومة وتشبيهه لورقة المبعوث الأميركي توماس باراك بما هو أسوأ من اتفاق 17 أيار، وقال إن هذا يعني أن دعوته للحوار هذه المرة تشبه دعوته الرئيس أمين الجميل عام 1983 إلى عقد مؤتمر وطنيّ للحوار قبل التورط بالذهاب إلى توقيع اتفاق 17 أيار، وعندما لم يفعل وتمّ التوقيع قاد برّي المواجهة ضده وهي المواجهة التي بدأت بانتفاضة الضاحية نهاية آب 1983 وتوّجت بانتفاضة 6 شباط 1984 وقال المسؤول لو كان في فريق رئيس الحكومة مَن واكب تلك المرحلة فإن عليه تنبيهه إلى خطورة الموقف وعدم استسهال التباهي بالعناد.

{{article.title}}
