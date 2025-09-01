living cost indicators
حرية حركة للعدوّ في القرى الحدودية

SEPTEMBER
2025
كتبت الأخبار:

في ظلّ استقالة الحكومة من دورها في حماية القرى الحدودية الجنوبية، يشير مقيمون في عدد من هذه القرى إلى حوادث تسلّل مستمرّة لقوات العدو عبر الحدود، تقوم خلالها فرق من جيش الاحتلال بتجاوز نقاط وثكنات الجيش من دون اعتراض. ويصف السكان الوجود العسكري اللبناني بـ«الرمزي»، إذ لا يجري منع أو اعتراض الفرق المتسلّلة التي تلبس الزي الرسمي لجيش العدو أو حتى اللباس المدني.

وبحسب إفادة أحد سكان مرجعيون، دخل أربعة أشخاص الأسبوع الماضي أحد مطاعم البلدة وتناولوا الغداء، ولدى مغادرتهم فوجئ صاحب المطعم بأنّهم يريدون دفع الفاتورة بالشيكل، ليتبيّن أنهم إسرائيليون يتجوّلون بكلّ حريّة في المناطق المحاذية للحدود. وقد حقّقت مخابرات الجيش مع صاحب المطعم حول استقباله أفراداً من جيش العدو، فأفاد بأنّه لم يعرف بأنّهم إسرائيليون إلا عندما طلبوا كشف الحساب!

وفي حادثة أخرى، دخل جنود إسرائيليون، بالزيّ الرسمي إلى بلدة برج الملوك القريبة من مستعمرة المطلّة، واشتروا من صاحب «اكسبرس» 4 فناجين قهوة. وأكملوا طريقهم من دون أن يعترضهم أحد.

 

الأخبار
